«Ливерпуль» забил 2000-й гол в истории клуба в АПЛ

Одержав победу над «Брайтоном» в игре 29-го тура Премьер-лиги со счетом 2:0, «Ливерпуль» забил свой 2000-й гол в истории клуба в розыгрыше лиги.

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Единственным клубом, который забил больше «Ливерпуля» является «Манчестер Юнайтед» - 2173 года.

Кстати, «Арсенал», который в прошедшем туре выиграл у «Лестера» также 2:0, находится в шаге от попадания в этот список. На счету клуба 1999 голов в Премьер-лиге.