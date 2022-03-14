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50 минут назад

«Ливерпуль» забил 2000-й гол в истории клуба в АПЛ

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Одержав победу над «Брайтоном» в игре 29-го тура Премьер-лиги со счетом 2:0, «Ливерпуль» забил свой 2000-й гол в истории клуба в розыгрыше лиги.

«Ливерпуль» забил 2000-й гол в истории клуба в АПЛ
Фото: EPAEPA

Единственным клубом, который забил больше «Ливерпуля» является «Манчестер Юнайтед» - 2173 года.

Кстати, «Арсенал», который в прошедшем туре выиграл у «Лестера» также 2:0, находится в шаге от попадания в этот список. На счету клуба 1999 голов в Премьер-лиге.

«Ливерпуль» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, отставая от «Манчестер Сити» на 3 очка.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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