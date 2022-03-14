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52 минуты назад

Торрейра хочет продолжить карьеру в «Фиорентине»

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Уругвайский полузащитник Лукас Торрейра желает продолжить карьеру в «Фиорентине», где он сейчас играет на правах аренды, перейдя из лондонского «Арсенала».

Торрейра хочет продолжить карьеру в «Фиорентине»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я вновь обрел радость как на поле, так и за его пределами, — сказал он Sky Italia. — Мое будущее не зависит от меня, потому что мой контракт по-прежнему принадлежит «Арсеналу». Я уверен, что они придут к соглашению».

В текущем сезоне Серии А Торрейра сыграл в 24 матчах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Сообщается, что «Арсенал» согласен отдать игрока «Фиорентине», если те заплатят за него 15 миллионов евро.

Футбол,Лукас Торрейра,
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