Семин высказался о чемпионской гонке в РПЛ

"Сейчас три клуба: "Зенит", "Динамо" и ЦСКА находятся рядом. Все будет очень интересно. Тем более, армейцы, "Динамо" хорошо играют. "Зенит" тоже, естественно", — приводит слова специалиста "Чемпионат.com".