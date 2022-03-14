Семин высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"Сейчас три клуба: "Зенит", "Динамо" и ЦСКА находятся рядом. Все будет очень интересно. Тем более, армейцы, "Динамо" хорошо играют. "Зенит" тоже, естественно", — приводит слова специалиста "Чемпионат.com".
После 21-го тура в чемпионате России лидирует петербургский "Зенит", набравший 45 очков. Второе место занимает московское "Динамо", в активе которого 42 балла. Замыкает тройку лидеров с 39-ю очками - столичный ЦСКА. На четвертой позиции расположился "Сочи" (38). Пятый — "Краснодар" (35).
Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев высказался о судействе в матче "Спартак" - "Краснодар".
Напомним, ранее игроки и представители руководства красно-белых раскритиковали работу главного судьи Евгения Кукуляка и бригады VAR. Николаев подчеркнул, что не доверять решениям видеоассистентов рефери не имеет смысла.