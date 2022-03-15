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1 час назад

Крыховяк перешел из "Краснодара" в АЕК

Газета.RuГазета.Ruиещё 9

Польский полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк подписал контракт с греческим АЕКом. Об этом на своем официальном сайте сообщил зарубежный клуб. Польский футболист подписал контракт с клубом до конца сезона.

Краснодар лишился своего последнего легионера - Крыховяк перешел в АЕК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Гжегож, добро пожаловать в семью АЕК!" — сказано в сообщении.

Крыховяк перешел в "Краснодар" летом прошлого года. До этого он на протяжении двух лет выступал за московский "Локомотив". Крыховяк является игроком сборной Польши, с которой 24 марта должна была сыграть национальная команда России. Таким образом "Краснодар" лишился своего последнего легионера. Напомним, что из-за ситуации на Украине российский клуб покинули главный тренер Даниэль Фарке, а также все восемь легионеров клуба (Вандерсон, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла). После 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" набрал 35 очков и занимает пятое место в таблице. 13 марта "быки" в гостях обыграли "Спартак" со счетом 2:1. Ранее Зарема Салихова высказалась об игре "Спартак"-"Краснодар" и затронула тему массового отъезда иностранных футболистов из РПЛ.

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