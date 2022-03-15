Краснодар лишился своего последнего легионера - Крыховяк перешел в АЕК

Крыховяк перешел в "Краснодар" летом прошлого года. До этого он на протяжении двух лет выступал за московский "Локомотив". Крыховяк является игроком сборной Польши, с которой 24 марта должна была сыграть национальная команда России. Таким образом "Краснодар" лишился своего последнего легионера. Напомним, что из-за ситуации на Украине российский клуб покинули главный тренер Даниэль Фарке, а также все восемь легионеров клуба (Вандерсон, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла). После 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" набрал 35 очков и занимает пятое место в таблице. 13 марта "быки" в гостях обыграли "Спартак" со счетом 2:1. Ранее Зарема Салихова высказалась об игре "Спартак"-"Краснодар" и затронула тему массового отъезда иностранных футболистов из РПЛ.