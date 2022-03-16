"ПСЖ" ведет переговоры с новым тренером

«Пари Сен-Жермен» находится в поисках нового главного тренера. Об этом сообщает Calciomercato.com.
По данным источника, французский клуб ведет переговоры с наставником «Тоттенхжма» Антонио Конте. Португальский специалист возглавил английский клуб в ноябре 2021 года. В его контракте есть пункт, который гласит, что тренер может покинуть команду после окончания нынешнего сезона. Итальянец заинтересован в переход в «ПСЖ», но «Тоттенхэм» хочет, чтобы Конте продолжил работу с клубом.
Сейчас тренером «ПСЖ» является Маурисио Почеттино
После 27 матчей «Тоттенхэм» располагается на восьмой строчке в таблице Английской премьер-лиги, имея в активе 45 очков. «ПСЖ» с 65 очками возглавляет таблицу французской Лиги 1.
Ранее Почеттино призналcя, что эмоционально еще не может воccтановитьcя поcле вылета из плей-офф Лиги чемпионов по итогам противоcтояния c мадридcким «Реалом».