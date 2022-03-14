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38 минут назад

Дарья Карпина рассказала о зарплате мужа в сборной России

Елена Прошина

Зарплата главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина «и близко не стоит с контрактами, которые были у тренеров команды до этого». Об этом в интервью авторскому YouTube-каналу трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» заявила его жена Дарья Карпина.

Дарья Карпина рассказала о зарплате мужа в сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, у главного тренера сборной России одинаковый размер заработка в футбольном клубе «Ростов» и национальной команде.

«По сути, заработок одинаковый. Раньше у него в «Ростове» был годичный контракт, а здесь — на пять месяцев и автоматически продлился еще на два. То есть по деньгам получается то на то и выходит. Это вообще не про деньги. Как очень многие думают: "О, пошел за бабками!" Да за какими?! Там близко не стоит с контрактами, которые были у тренеров сборной до этого», — сказала Карпина.

Напомним, что Карпин вновь возглавил «Ростов» и продлил контракт со сборной России до конца 2022 года 10 марта.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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