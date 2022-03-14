Дарья Карпина рассказала о зарплате мужа в сборной России

«По сути, заработок одинаковый. Раньше у него в «Ростове» был годичный контракт, а здесь — на пять месяцев и автоматически продлился еще на два. То есть по деньгам получается то на то и выходит. Это вообще не про деньги. Как очень многие думают: "О, пошел за бабками!" Да за какими?! Там близко не стоит с контрактами, которые были у тренеров сборной до этого», — сказала Карпина.