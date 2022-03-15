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39 минут назад

Бензема стал лучшим бомбардиром в истории французского футбола

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Футболист мадридского "Реала" Карим Бензема стал лучшим бомбардиром в истории французского футбола. В матче чемпионата Испании против "Мальорки" Бензема отметился дублем, а "сливочные" победили со счетом 3:0. На счету нападающего "Реала" 413 забитых мячей за карьеру.

Бензема стал лучшим бомбардиром в истории французского футбола
Фото: ReutersReuters

Второе место по этому показателю среди французов занимает Тьерри Анри, который уже завершил карьеру, забив 411 мячей. Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. В составе мадридцев он стал трехкратным чемпионом Испании, дважды выигрывал национальный Кубок, а также четыре раза брал Лигу чемпионов.

С 2004 по 2009 год Бензема играл за "Лион". Ранее форвард мадридского "Реала" Карим Бензема забил три мяча в матче с "Пари Сен-Жермен" (3:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанцы по сумме двух матчей прошли в следующую стадию турнира. Французский нападающий стал автором уникального достижения, став первым в истории футболистом, отличившимся в Лиге чемпионов на протяжении 18 календарных лет подряд.

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