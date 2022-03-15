Бензема повторил личный бомбардирский рекорд в «Реале»

Форвард «Реала» Карим Бензема оформил дубль в матче против «Мальорки» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Для него это уже 32-й мяч в текущем сезоне во всех турнирах, что является повторением лучшего сезона по результативности. В последний раз Бензема столько забил за весь сезон-2011/2012.