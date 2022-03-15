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1 час назад

Бензема повторил личный бомбардирский рекорд в «Реале»

Форвард «Реала» Карим Бензема оформил дубль в матче против «Мальорки» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Для него это уже 32-й мяч в текущем сезоне во всех турнирах, что является повторением лучшего сезона по результативности. В последний раз Бензема столько забил за весь сезон-2011/2012.

Бензема повторил личный бомбардирский рекорд в «Реале»
Фото: ReutersReuters

Бензема с 22 голами в активе является лидером нынешней бомбардирской гонки в Примере.

На счету Бензема 311 голов за «Реал» во всех турнирах. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю.

Футбол,Карим Бензема,Реал,
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