Для "Челси" настали тяжелые времена

Лига чемпионов продолжается: на этой неделе мы узнаем имена последних четвертьфиналистов. «МЮ» и «Атлетико» устроят вторую серию своего сражения, «Аякс» примет «Бенфику», а «Ювентус» - «Вильярреал». Кроме того, «Челси» на выезде сыграет с «Лиллем». Если, конечно, сможет приехать во Францию. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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Рангник спасся в Испании. Теперь надо выигрывать самому

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Будем честны: «Атлетико» в Испании должен был побеждать «МЮ». Испанцы вели игру, забили гол и могли отличиться еще не раз. Но затем вскрылась проблема, свойственная команде Симеоне в этом сезоне. Мимолетная потеря концентрации обернулась голом Антони Эланга. И теперь на «Олд Траффорд» «Атлетико» приедет при равном счете. Это хорошо еще, что правило выездных голов отменили.

Правда, нужно признать, что худо бедно, но подопечные Симеоне набрали ход. Не проигрывают уже 5 матчей, а в трех последних победили. Жертвами «Атлетико» стали «Сельта», «Бетис» и «Кадис». И, кажется, место в четверке Примеры должно быть за ними.

Но и «МЮ» на подъеме. Да, в дерби против «Ман Сити» не получилось, но у кого вообще получается против Гвардиолы и компании? А вот «Тоттенхэм» на выходных «МЮ» обыграл 3:2. И продолжил борьбу за место в Лиге чемпионов. Пока команда Рангника в ней не фаворит, но если будут играть так и дальше - результат придет.

Хет-триком в этой встрече отметился Криштиану Роналду. Кажется, португалец и Рангник зарыли топор войны как минимум до конца сезона. Немец тренировать в следующем сезоне не будет, а Криштиану выступать в Лиге Европы явно будет не так интересно. Криштиану в порядке и, возможно, забьет и в ворота «Атлетико». Поставить на гол Роналду можно с коэффициентом 2.90. А вот кто пройдет в четвертьфинал - вопрос открытый. Уж очень непредсказуемы команды.

«Челси» поедет в Лилль на машинах?

У «Челси» настали тяжелые времена. Санкции, которые ввели против Романа Абрамовича, ударили по клубу. Все средства заморожены, билеты на матчи продавать нельзя, а самое главное: как обеспечивать переезды? Вроде бы лондонцам пообещали предоставить самолет, чтобы слетать на матч с «Лиллем», но Томас Тухель уже заявил, что готов везти команду во Францию даже за рулем минивена. Что ж, оптимизму немецкого специалиста можно позавидовать. Будем надеяться, что он перекинется и на команду.

Что до спортивной интриги, то ее практически нет. Лондонцы на своем поле уверенно победили 2:0 и совершенно неясно, чем «Лилль» собирается побеждать, пусть даже и при поддержке своих болельщиков. Возможно, Тухель даже прибегнет к ротации. Вероятно, это будет довольно скучный матч с минимумом голов. Сделать ставку на ТМ 2.5 мяча можно у букмекера Winline за 1.87.

«Ювентус» выбьет Эмери

«Ювентус» привез с выездного матча с «Вильярреалом» ничью, причем можно сказать, что туринцы упустили победу. Душан Влахович забил уже на первой минуте, но удержать победу не получилось: Парехо сравнял счет в середине второго тайма.

Но вообще у команды Аллегри все хорошо. Проигрывали они в последний раз в Суперкубке Италии еще 12 января, да и там пропустили гол на 120-й минуте. А прямо сейчас у «Ювентуса» серия из 4 побед подряд. За Скудетто побороться уже вряд ли получится, но путевка в Лигу чемпионов никуда не денется: отрыв от идущей на 5-м месте «Аталанты» уже 8 очков.

У «Вильярреала» ситуация похуже: 7-е место в Примере без особенных перспектив. Унаи Эмери - легенда Лиги Европы, но здесь все-таки другой уровень. «Ювентус» опытнее, да и средний уровень игроков у этой команды выше. При своих болельщиках итальянцы должны завоевать путевку в четвертьфинал. Поставить на такой исход у букмекера Winline можно за 1.46.

«Аякс» даст очередной концерт

«Аякс» и «Бенфика» - не самая громкая вывеска, но эти команды выдают настоящие спектакли. В Португалии получилось 2:2, причем победу упустили голландцы. «Аякс» вообще подходил к этому матчу с огромной победной серией, но не смог выиграть, а следом уступил скромному «Гоу Эхэд Иглз» в Эредивизие. Правда, сейчас у амстердамцев началась новая серия уже из 3 побед.

«Бенфика» уже не питает иллюзий относительно чемпионства. От «Порту» отставание в 12 очков, от «Спортинга» всего 3, но у тех еще и игра в запасе. Так что третье место «орлов» в этом сезоне - потолок. Лига чемпионов - последняя отдушина, но пройти «Аякс» будет очень сложно. Даже в Примейре победы даются с огромным трудом: ничьи с «Визелой» (1:1), «Боавиштой» (2:2), скромные 2:1 в матче с «Портимоненсе».

«Аякс» играет в настоящий тотальный футбол, «Аякс» играет дома и должен добиться итогового успеха. Поставить на проход голландцев в четвертьфинал можно с коэффициентом 1.21.