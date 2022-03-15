В Британии потребовали от фанатов «Челси» не скандировать имя Абрамовича

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона призвал фанатов «Челси» отказаться от скандирования имени российского бизнесмена Романа Абрамовича во время матчей, назвав это «совершенно неуместным». Об этом пишет Mirror.

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10 марта Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список и заморозила активы предпринимателя в стране в связи с проведением российской спецоперации на Украине.

Позднее руководство Английской премьер-лиги отстранило Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси». Клубу также запретили осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками. 14 марта СМИ сообщили, что ЕС согласился включить Абрамовича в европейский санкционный список.

При этом фанаты клуба «Челси» в ходе матча 30-го тура Английской премьер-лиги против «Норвича» (3:1) начали скандировать имя Абрамовича.

«Мы признаем силу чувств связанных с клубами людей, но это не оправдывает поведение, которое в настоящее время совершенно неуместно», - оценил фанатский порыв пресс-секретарь премьер-министра Великобритании.

Он также призвал болельщиков «поддерживать свой клуб, не прибегая к подобным вещам».