В Британии потребовали от фанатов «Челси» не скандировать имя Абрамовича

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона призвал фанатов «Челси» отказаться от скандирования имени российского бизнесмена Романа Абрамовича во время матчей, назвав это «совершенно неуместным». Об этом пишет Mirror.
10 марта Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список и заморозила активы предпринимателя в стране в связи с проведением российской спецоперации на Украине.
Позднее руководство Английской премьер-лиги отстранило Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси». Клубу также запретили осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками. 14 марта СМИ сообщили, что ЕС согласился включить Абрамовича в европейский санкционный список.
При этом фанаты клуба «Челси» в ходе матча 30-го тура Английской премьер-лиги против «Норвича» (3:1) начали скандировать имя Абрамовича.
«Мы признаем силу чувств связанных с клубами людей, но это не оправдывает поведение, которое в настоящее время совершенно неуместно», - оценил фанатский порыв пресс-секретарь премьер-министра Великобритании.
Он также призвал болельщиков «поддерживать свой клуб, не прибегая к подобным вещам».
Ранее Роман Абрамович передал руководство клуба попечителям благотворительного фонда «Челси» и объявил о намерении продать команду. Бизнесмен хочет выручить от продажи клуба порядка 3 млрд фунтов. Пока ни один из потенциальных покупателей не назвал эту сумму. При этом заинтересованность в покупке «Челси» выразили ирландский боец Конор Макгрегор, владелец «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсон и акционер «Кристал Пэлас» Джош Харрис.