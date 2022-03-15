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50 минут назад

Сборная России огласила состав на мартовские сборы

Советский спортСоветский спорт

Стал известен состав сборной России на мартовские учебно-тренировочные сборы, которые начнутся 21 марта в Москве.

Сборная России огласила состав на мартовские сборы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, ранее национальная команда должна была встретиться со сборной Польши в рамках стыковых матчей к ЧМ-2022. Позже ФИФА и УЕФА отстранила российские клубы и сборную от всех международных соревнований на фоне напряженной геополитической обстановки.

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар» Краснодар), Антон Шунин («Динамо» Москва), Александр Селихов («Спартак» Москва)

Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Кирилл Заика, Сергей Терехов (оба – «Сочи» Сочи), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив» Москва), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский (оба – «Крылья Советов» Самара), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар» Краснодар), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин (все – «Зенит» Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону).

Нападающие: Фёдор Смолов («Динамо» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Иван Сергеев («Зенит» Санкт-Петербург).

Футбол,Илья Самошников,Арсен Захарян,Матвей Сафонов,Владислав Сарвели,Игорь Дивеев,Кирилл Заика,Зелимхан Бакаев,Далер Кузяев,Федор Смолов,Антон Шунин,Георгий Джикия,Андрей Мостовой,Дмитрий Чистяков,Иван Сергеев,Максим Осипенко,Дмитрий Баринов,Даниил Фомин,Антон Зиньковский,Алексей Сутормин,Антон Заболотный,Рифат Жемалетдинов,Алексей Ионов,Сергей Терехов,Данил Круговой,Александр Ерохин,Александр Селихов,СБОРНАЯ РОССИИ,Крылья Советов,Динамо,УЕФА,Зенит,Спартак,
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