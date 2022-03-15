Сборная России огласила состав на мартовские сборы

Стал известен состав сборной России на мартовские учебно-тренировочные сборы, которые начнутся 21 марта в Москве.

Напомним, ранее национальная команда должна была встретиться со сборной Польши в рамках стыковых матчей к ЧМ-2022. Позже ФИФА и УЕФА отстранила российские клубы и сборную от всех международных соревнований на фоне напряженной геополитической обстановки.