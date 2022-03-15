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1 час назад

Прогнозы и ставки на матч «МЮ» - «Атлетико»: Роналду забьет, но в Лиге чемпионов дальше пройдет Симеоне

Партнерский материалПартнерский материал

15 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Атлетико». На кону путевка в четвертьфинал! Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Цена ошибки слишком велика
Фото: ReutersReuters

«Манчестер Юнайтед» - «Атлетико»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 15 марта, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

Видео дня

15 марта «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 23:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами хозяев поля. Поставить на «Манчестер Юнайтед» можно с коэффициентом 2.25, это примерно 43% вероятности. Шансы «Атлетико» аналитики оценили коэффициентом 3.65 (27%), а на ничью можно сделать ставку за 3.25 (30%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 2.10, а на тотал меньше 2.5 – за 1.75.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.75. С коэффициентом 2.10 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.00.

«Манчестер Юнайтед» - «Атлетико»: какие делать ставки на игру Лиги чемпионов 15 марта

Будем честны - в первом матче в Испании «МЮ» откровенно повезло. «Атлетико» вел в счете, «Атлетико» мог забить и второй мяч, это вытекало из хода игры. Однако случилось то, что часто случается с командой Симеоне. Мимолетная потеря концентрации - и молодой Эланга свой шанс использовал. 1:1 - и испанцы должны благодарить УЕФА за правило отмены выездного гола в еврокубках, иначе ситуация была бы еще сложнее.

«МЮ» ужасно нестабилен, но к матчу против «Атлетико» команда подходит в хорошем настроении. Победа над «Тоттенхэмом» (3:2) позволила команде продолжить борьбу за путевку в ЛЧ на следующий сезон, да еще и Криштиану Роналду сделал хет-трик. Португалец, кстати, имеет особые счеты к «Атлетико». Он забивал в ворота «матрасников» в 15 последних домашних матчах своих команд. Вполне логично сделать ставку на то, что серия продолжится. Поставить на гол Роналду в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 2.30.

Но «Атлетико» точно не собирается сдаваться. У команды 4 победы подряд в Примере, кажется, Симеоне нащупал нужные рычаги, пусть и поздно. И вот «матрасники» уже в топ-4 в Испании с неплохими перспективами.

В первом матче «Атлетико» играл лучше. Сложно представить, что в гостях испанцы резко перестанут показывать свой футбол. Прибавит ли «МЮ»? Возможно. Но ставка на проход «Атлетико» все равно выглядит разумной. Сделать ставку на то, что хотя в четвертьфинал пройдет испанский клуб, можно в БК Фонбет за 2.30.

А еще рискнем предположить, что в 90 минут команды не уложатся. Цена ошибки слишком велика, рисковать никто не будет. Да и первый матч завершился ничейным исходом. Сейчас, когда правило выездного гола не действует, овертаймы мы наблюдаем куда чаще. Поставить на то, что после 90 минут матча будет ничья, можно с коэффициентом 3.25.

Регистрируйтесь в «Фонбет» и делайте ставки на матч «Манчестер Юнайтед» - «Атлетико» и другие игры Лиги чемпионов!

Футбол,Криштиану Роналду,Фонбет,Манчестер Юнайтед,УЕФА,
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