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17 минут назад

Дзюба объяснил, почему попросил Карпина не вызывать его в сборную России

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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба объяснил, почему попросил главного тренера сборной России не включать его в состав национальной команды на мартовский учебно-тренировочный сбор.

Дзюба объяснил, почему попросил не вызывать его в сборную
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов, — отметил Дзюба. — Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьей. Мне кажется, произошло недопонимание, Валерий Георгиевич меня неправильно понял или его слова неверно интерпретировали», — приводит слова Дзюбы «Спорт-экспресс».

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