Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 108.05EUR 118.76
Войти в почту
1 час назад

Месси не хочет уходить из «ПСЖ», несмотря на недовольство фанатов — СМИ

Матч ТВМатч ТВиещё 5

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не собирается уходить из команды, сообщает RMC Sport.

Месси планирует остаться в «ПСЖ»
Фото: EPAEPA

Аргентинец намерен остаться в столичном клубе на следующий сезон, несмотря на возмущения болельщиков. По мнению игрока такое поведение фанатов неудивительно, учитывая текущую ситуацию. Форвард разочарован вылетом команды из Лиги чемпионов в 1/8 финала от «Реала», но хочет остаться и завоевывать трофеи.

34-летний футболист считает, что в составе парижан он выиграет Лигу чемпионов и уверен, что сможет выйти на прежний уровень, так как нашел дом в Париже, прошел период адаптации и восстановился после травм.

После поражения от «Реала» в Лиге чемпионов (1:3) болельщики парижан нарисовали граффити с призывами форварду покинуть команду.

По информации СМИ, отец и агент игрока Хорхе Месси неоднократно звонил в «Барселону», чтобы договориться о возвращении футболиста в команду. Нападающий является воспитанником каталонцев, но покинул их прошлым летом в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 26 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 11 результативных передач. Источник:RMC Sport

Футбол,Хорхе Месси,Лионель Месси,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители