Месси планирует остаться в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не собирается уходить из команды, сообщает RMC Sport.

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Аргентинец намерен остаться в столичном клубе на следующий сезон, несмотря на возмущения болельщиков. По мнению игрока такое поведение фанатов неудивительно, учитывая текущую ситуацию. Форвард разочарован вылетом команды из Лиги чемпионов в 1/8 финала от «Реала», но хочет остаться и завоевывать трофеи.

34-летний футболист считает, что в составе парижан он выиграет Лигу чемпионов и уверен, что сможет выйти на прежний уровень, так как нашел дом в Париже, прошел период адаптации и восстановился после травм.

После поражения от «Реала» в Лиге чемпионов (1:3) болельщики парижан нарисовали граффити с призывами форварду покинуть команду.

По информации СМИ, отец и агент игрока Хорхе Месси неоднократно звонил в «Барселону», чтобы договориться о возвращении футболиста в команду. Нападающий является воспитанником каталонцев, но покинул их прошлым летом в качестве свободного агента.