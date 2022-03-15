Аршавин призвал сменить формулу РПЛ

Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин рассказал «Чемпионату», что отстранение российских клубов от еврокубков является хорошим поводом, чтобы вернуть чемпионат России на систему весна-осень.
— Нынешняя ситуация — хорошее время, чтобы вернуться к весне-осень — при условии, если мы не будем играть в еврокубках. Начать летом, полтора года играть переходный чемпионат, а потом с 2024-го перейти на весну-осень. Это очень хороший шанс, — сказал Аршавин.
ФИФА и УЕФА ранее отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.