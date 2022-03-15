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31 минуту назад

Аршавин призвал сменить формулу РПЛ после отстранения России от еврокубков

Матч ТВМатч ТВ

Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин рассказал «Чемпионату», что отстранение российских клубов от еврокубков является хорошим поводом, чтобы вернуть чемпионат России на систему весна-осень.

Аршавин призвал сменить формулу РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Нынешняя ситуация — хорошее время, чтобы вернуться к весне-осень — при условии, если мы не будем играть в еврокубках. Начать летом, полтора года играть переходный чемпионат, а потом с 2024-го перейти на весну-осень. Это очень хороший шанс, — сказал Аршавин.

ФИФА и УЕФА ранее отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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