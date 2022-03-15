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1 час назад

CAS оставил в силе решение УЕФА об отстранении российских команд от международных турниров

Чемпионат.comЧемпионат.com

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российских футбольных команд от участия в международных турнирах под эгидой организации, сообщает AP News.

CAS оставил в силе решение УЕФА по сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, промежуточное решение CAS не распространяется на чемпионат мира.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. До этого об отказе играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре заявили национальные команды Польши, Швеции и Чехии. Также встречаться с Россией отказались Албания, Ирландия, Швейцария и Англия.

Дзюба заявил о готовности играть в сборной России

После объявления решения организаций Российский футбольный союз (РФС) подал апелляцию в CAS.

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