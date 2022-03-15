Футболист Лях рассказал о суровых принципах Черчесова

«Его большой плюс – он упорно верит в то, что делает, в свой успех. А еще считает, что он всегда прав. Неважно, что это может быть не так. Он очень верит в себя, возможно даже слишком. Еще во время упражнения на тренировке к нему нельзя было ни в коем случае поворачиваться спиной. Такое вообще он не мог терпеть, вплоть до отчисления из команды», — приводит слова Ляха Sports.