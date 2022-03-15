Футболист Лях рассказал о суровых принципах Черчесова

Футболист «Чайки» Андрей Лях вспомнил времена работы со Станиславом Черчесовым и рассказал, за что специалист мог отчислить игрока.
«Его большой плюс – он упорно верит в то, что делает, в свой успех. А еще считает, что он всегда прав. Неважно, что это может быть не так. Он очень верит в себя, возможно даже слишком. Еще во время упражнения на тренировке к нему нельзя было ни в коем случае поворачиваться спиной. Такое вообще он не мог терпеть, вплоть до отчисления из команды», — приводит слова Ляха Sports.
Черчесов занялся тренерской деятельностью в 2004 году. Сначала он работал с австрийскими клубами, а в 2007 году стал наставником «Спартака», который привел к серебряным медалям чемпионата России.
В конце декабря прошлого года Черчесов возглавил венгерский клуб «Ференцварош». Предыдущим местом работы специалиста была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. На чемпионате Европы – 2020 сборная России не смогла выйти из группы. Летом прошлого года Черчесов был отправлен в отставку.