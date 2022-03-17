РПЛ может измениться до неузнаваемости

— Сейчас основные задачи — трансформация отечественного футбола и расширение РПЛ. В этом году до 18 клубов, дальше — до 20. Всё это нужно для того, чтобы футбол приходил не только в регионы Центральной России, но и в Сибирь, и на Дальний Восток. Необходимо также вводить и потолки зарплат: некоторые игроки получают необоснованно много. Безусловно, правильно, что многие клубы нас поддержали. В таком случае будет больше возможностей у разных субъектов выступать в соревнованиях на самом высоком уровне.