Цель - добиться результата, сэкономить силы

«Барселона» едет в Турцию, «Аталанта» - в Германию, а второй клуб Испании - в Лондон.

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Лига Европы впечатляет даже без российских клубов. 17 марта состоятся ответные матчи 1/8 финала: «Барселона» отправится к «Галатасараю», «Байер» примет «Аталанту», «Вест Хэм» дома сразится с «Севильей», а «Порту» наведается к «Лиону». Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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«Галатасарай» - «Барселона»: не ударить в грязь лицом перед «класико»

В первой части сезона сине-гранатовые смотрелись просто ужасно. После назначения Хави на пост главного тренера качество футбола поползло вверх, а непривычно уверенная работа на трансферном рынке зимой позволила совершить качественный рывок. «Барселона» вышла на третье место в чемпионате Испании, не проигрывая на протяжении 12 туров.

Тем удивительнее осечка, которая произошла неделю назад. Каталонцы на «Камп Ноу» не смогли забить «Галатасараю». Хотя это уже вовсе не гранд турецкого футбола. Клуб из Стамбула после 29 туров занимает лишь 11-е место в национальном первенстве. Но в Лиге Европы хорош: преодолел групповой этап, выстоял в первом матче.

Задача у «Барселоны» важная. Лига Европы - последний шанс на трофей по итогам сезона. Жертвовать этим турниром никак нельзя. Но и рвать жилы в Турции нет смысла, ведь уже 20 марта предстоит «класико» с мадридским «Реалом»! Потому цель звучит так: добиться результата, сэкономить силы и избежать травм. Помочь в этом должна надёжная оборона. В четырёх предыдущих матчах подопечные Хави пропустили лишь один мяч. Заключить пари на победу «Барсы» всухую можно с коэффициентом 2.15.

«Байер» - «Аталанта»: сыграют ли Азмун и Миранчук?

Эта пара изначально казалась вишенкой на сочном торте 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра даже превзошла ожидания. Зрители увидели яркий футбол и пять голов. «Аталанта» выиграла со счётом 3:2. И это немцы ещё легко отделались! Хозяева имели подавляющее преимущество, однако вратарь Лукаш Градецки совершил семь спасений.

Любителям отечественного футбола тоже будет за кем последить. Андрей Лунёв получил травму и лишился насиженного места на скамейке. Зато Сердар Азмун постепенно набирает форму. Иранец стабильно выходит на замену после перерыва. Алексей Миранчук накануне пропустил встречу с «Дженоа» из-за микроповреждения. Ничего страшного не случилось, в Германии вполне может появиться на поле.

В любом случае будет весело. «Байер» - одна из самых результативных команд сезона во всей Европе. А вот результаты домашних матчей «фармацевтов» в Лиге Европы - 2:1, 4:0 и 3:2. Похоже, итальянцев ждёт серьёзное испытание. Букмекер Winline предлагает поставить на тотал больше 2.5 гола за 1.53. Если команды сумеют отличиться как минимум три раза, с 1000 рублей вы получите 1530 рублей.

«Вест Хэм» - «Севилья»: АПЛ против чемпионата Испании

Очередной раунд противостояния английского и испанского футбола. «МЮ» и «Атлетико» выясняли отношения в Лиге чемпионов, в Лиге Европы битву продолжат «Вест Хэм» и «Севилья». Соперники в полном порядке не только на европейской арене. «Молотобойцы» сражаются за зону Лиги чемпионов в АПЛ, а андалусийцы вообще возглавляют погоню за «Реалом» в Ла Лиге.

Неделю назад испанцы смотрелись гораздо лучше. Кое-какое преимущество добыли - 1:0. Впрочем, «Вест Хэм» на своём поле - это совсем другой разговор. По очкам в родных стенах лондонцы входят в четвёрку лучших в АПЛ. Да и в Лиге Европы добыли две победы всухую - над «Рапидом» (2:0) и «Генком» (3:0). Проиграли только загребскому «Динамо» в последнем туре (0:1), потому что к тому моменту гарантировали себе первое место и выпустили резервистов.

Так что считать «Севилью» фаворитом не стоит. Особенно на фоне последних результатов. Не удалось обыграть даже середняков чемпионата Испании. В двух предыдущих турах были ничьи с «Алавесом» (0:0) и «Райо Вальекано» (1:1). Сделать ставку на проход «Вест Хэма» в четвертьфинал Лиги Европы можно за 2.80.

«Лион» - «Порту»: ничего не понятно, но очень интересно

Сложно понять, почему неделю назад команды сподобились всего на один гол. «Лион» имел огромное количество моментов, да и «Порту» нанёс шесть ударов в створ. Ситуация запутанная, зато крайне интересная. С одной стороны, французы находятся в комфортном положении. Выиграли со счётом 1:0 в гостях, теперь получат поддержку трибун.

В то же время задел минимален, а португальцы в этом сезоне на выезде чувствуют себя даже увереннее. В четырёх гостевых матчах еврокубков проиграли лишь однажды - «Ливерпулю» (0:2). «Лион», конечно, хорош, но подопечным Юргена Клоппа явно уступает. Потому можно поставить на то, что «Порту» не проиграет. Winline даёт на этот вариант коэффициент 1.65.

В трёх последних выездных встречах «драконы» забивали не менее двух мячей. Досталось не только скромному «Пасуш де Феррейра» (4:2), но и «Спортингу» (2:1) с «Лацио» (2:2). Сделать ставку на ИТБ 1.5 гола «Порту» предлагается за 2.37. Если португальцы забьют хотя бы два мяча, с 1000 рублей вы получите 2370 рублей.