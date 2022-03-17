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1 час назад

Семак рассказал о состоянии Дзюбы

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии форварда питерцев Артёма Дзюбы перед матчем с «Арсеналом».

Семак рассказал о состоянии Дзюбы
Фото: ТАССТАСС

«Состояние нормальное, готовится к матчу. Понятно, что сейчас всем непросто. Тем не менее ребята профессионально выполняют работу, а мы делаем максимально от нас зависящее», — передаёт слова Семака «СЭ».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Зенит» 30 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

«Зенит», лидирующий в чемпионате, примет дома тульский «Арсенал» в рамках 22-го тура РПЛ 19 марта.

Футбол,Сергей Семак,Зенит,
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