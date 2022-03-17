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13 минут назад

Зарема: Готова подарить судье и всей бригаде ВАР очки

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Руиещё 3

Зарема Салихова высказалась по поводу судейства в недавнем поединке между «Спартаком» и «Краснодаром».

Салихова: Готова подарить судье и всей бригаде ВАР очки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как приводит слова Заремы «Спорт-Экспресс», супруга владельца «Спартака» готова подарить арбитру Евгению Кукуляку и всей бригаде ВАР очки для того, чтобы они в следующий раз работали лучше и не допускали такого беспредела. Салихова отметила, что нужно менять положение и в будущем разъяснять все спорные моменты футболистам и болельщикам.

Напомним, что ЭСК РФС сегодня объявил о том, что пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром» был назначен ошибочно. «Красно-белые» в итоге проиграли со счётом 1:2.

Футбол,Зарема Салихова,Спартак,
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