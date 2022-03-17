Салихова: Готова подарить судье и всей бригаде ВАР очки

Как приводит слова Заремы «Спорт-Экспресс», супруга владельца «Спартака» готова подарить арбитру Евгению Кукуляку и всей бригаде ВАР очки для того, чтобы они в следующий раз работали лучше и не допускали такого беспредела. Салихова отметила, что нужно менять положение и в будущем разъяснять все спорные моменты футболистам и болельщикам.