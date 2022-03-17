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1 час назад

«Манчестер Юнайтед» готов платить защитнику «Барселоны» 8 млн евро в год

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Руиещё 1

Руководство «Манчестер Юнайтед» очень хочет заполучить в свои ряды уругвайского защитника «Барселоны» Рональда Араухо.

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался Араухо из «Барселоны»
Фото: Twitter ФК «Барселона»Twitter ФК «Барселона»

Как в своём «Твиттере» сообщил инсайдер Жерар Ромеро, «красные дьяволы» предлагают 23-летнему уругвайскому футболисту соглашение с солидной зарплатой в восемь миллионов евро в год. В услугах Араухо также заинтересован лондонский «Арсенал», но «канониры» готовы платить защитнику лишь шесть миллионов евро в год.

Напомним, что в этом сезоне Рональд Араухо провёл в испанской лиге 21 матч и отметился тремя забитыми мячами.

Футбол,Жерар Ромеро,Манчестер Юнайтед,
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