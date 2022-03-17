Кавазашвили сравнил российских футболистов с детьми

«Все российские футболисты ведут себя, как дети. Наши футболисты, кроме футбола, ничем не занимаются, это избалованные дети, которым 32, 35 или 37 лет. Они не знают, чем себя занять. Их выбрасывают в общую жизнь, а чем заниматься – они не знают. У них нет профессии и у некоторых даже ума. Это жалкое зрелище», — сказал Кавазашвили.