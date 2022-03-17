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56 минут назад

Кавазашвили о российских футболистах: у них нет профессии, а у некоторых даже ума

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Бывший футболист московского «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что российские игроки мыслят на уровне детей. Его слова передает «РБ Спорт».

Кавазашвили сравнил российских футболистов с детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все российские футболисты ведут себя, как дети. Наши футболисты, кроме футбола, ничем не занимаются, это избалованные дети, которым 32, 35 или 37 лет. Они не знают, чем себя занять. Их выбрасывают в общую жизнь, а чем заниматься – они не знают. У них нет профессии и у некоторых даже ума. Это жалкое зрелище», — сказал Кавазашвили.

Также Кавазашвили заявил, что российские футболисты не ищут полезных инвестиций и способны только на то, чтобы менять одни дорогие машины на другие.

Ранее Анзор Кавазашвили высказался о поражении красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА.

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