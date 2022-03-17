Тухель побил рекорд Зидана в Лиге Чемпионов

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель побил рекорд Зинедина Зидана по количеству выигранных матчей у руля команды в Лиге чемпионов, пишет «Чемпионат».

Фото: официальный твиттер клуба "Челси" официальный твиттер клуба "Челси"

Накануне Тухель одержал 32-ю победу в первых 50 матчах Лиги чемпионов.

Ранее рекорд принадлежал экс-тренеру мадридского «Реала» Зинедину Зидану – он выиграл 31 из своих первых 50 матчей в турнире. На третьем месте по этому показателю находится главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который из первых 50 матчей выиграл 30.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» победил «Лилль». Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнев-д'Аске (Франция) и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первая встреча команд закончилась победой лондонцев со счетом 2:0.

Жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов состоится 18 марта в Ньоне.