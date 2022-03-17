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41 минуту назад

Игроки «Краснодара» требовали гарантий возврата денег при понижении зарплаты, но клуб отказал

Sports.ruSports.ru

Генеральный директор южан Владимир Хашиг собрал футболистов и сообщил им, что деньги у «Краснодара» есть, но доступа к ним нет из-за санкций. По этой причине менеджер попросил игроков пойти на снижение зарплат, пообещав, что после окончания кризиса клуб все компенсирует.

Игрокам «Краснодара» решили понизить зарплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Футболисты согласились, но поинтересовались, можно ли получить от «Краснодара» документ, гарантирующий последующую выплату зарплат в полном объеме. Хашиг отказался предоставлять такой документ.

В итоге некоторые игроки пошли навстречу «Краснодару» и согласились снизить зарплаты за март, апрель и май на 50%. Кто-то из игроков отказался от такого варианта, пишет Иван Карпов.

Ранее из «Краснодара» ушли все легионеры.

Футбол,Иван Карпов,Владимир Хашиг,
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