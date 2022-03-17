Игрокам «Краснодара» решили понизить зарплаты

Генеральный директор южан Владимир Хашиг собрал футболистов и сообщил им, что деньги у «Краснодара» есть, но доступа к ним нет из-за санкций. По этой причине менеджер попросил игроков пойти на снижение зарплат, пообещав, что после окончания кризиса клуб все компенсирует.