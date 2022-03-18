Роналду решил остаться в «Манчестер Юнайтед»

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду решил остаться в клубе, сообщает AS.

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Португалец надеется, что «МЮ» подпишет контракт с новым главным тренером, который заменит Ральфа Рангника.

Издание ранее уже сообщало о напряженных отношениях между Роналду и Рангником. Звезды клуба посчитали, что немец не имеет того уровня, чтобы работать с английским клубом. Теперь, после вылета команды из Лиги чемпионов, и руководство «Юнайтед» считает, что совершило ошибку, отдав команду в руки Рангника.

Немец собирался занять должность в спортивном департаменте клуба, но в настоящий момент начинает появляться информация, что его уволят, несмотря на наличие действующего контракта.

С другой стороны, стало известно о том, что Роналду решил отработать оставшийся год своего контракта с «Манчестер Юнайтед». Несмотря на слухи об уходе Криштиану в конце этого сезона, футболист уверен, что клуб с новым тренером и соответствующим усилением может стремиться к победе в АПЛ и Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Фаворитом на замену Рангнику является работающий с «Аяксом» Эрик Тен Хаг, хотя руководство «Манчестер Юнайтед» еще не приняло никакого решения относительно нового тренера.

Рангник возглавил «МЮ» в конце ноября, заменив Уле-Гуннара Сульшера, но это не привело к улучшению ситуации. Немецкий тренер не смог найти общий язык с Криштиану Роналду, которого он даже критиковал за его эффективность (хотя тот является лучшим бомбардиром команды с 18 голами в 32 играх). Это вызвало полный разрыв между ними.

Вылет «МЮ» в 1/8 финала привел к тому, что чаша весов в споре качнулась в пользу португальца.

Контракт 37-летнего игрока действует до 30 июня 2023 года. Текущая трансферная стоимость Роналду, по данным Transfermarkt.ru, составляет 35 миллионов евро.