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29 минут назад

Россия гарантировала себе 10-е место в рейтинге УЕФА

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

После завершившихся матчей 1/8 финала Лиги конференций и Лиги Европы россияне гарантировали себе итоговое 10-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам сезона-2021/22. Сербские клубы «Партизан» и «Црвена Звезда» не смогли пробиться в следующий раунд Лиги конференций и Лиги Европы соответственно. Таким образом Сербия не сможет подняться выше 11-го места в рейтинге.

Россия гарантировала себе 10-е место в рейтинге УЕФА
Фото: ReutersReuters

Чуть больше балла россияне уступают расположившейся на девятой строчке Шотландии. Стоит отметить, что «Рейнджерс» продолжит свое выступление в Лиге Европы.

Исходя из этого российский клуб, который станет по итогам матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2022/23 чемпионом, сможет напрямую попасть в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) решил оставить в силе запрет УЕФА об отстранении российских клубов, который был принял в феврале того года и лишил московский «Спартак» участия в 1/8 Лиги Европы.

Российский футбольный союз (РФС) продолжает бороться за участие национальной команды в международных матчах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

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