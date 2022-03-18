Лишь два футболиста РФ остались в еврокубках

В еврокубках по итогам матчей 1/8 финала остались выступать два российских футболиста. Итальянская "Аталанта", в форме которой выступает Алексей Миранчук, по итогам двух матчей обыграла швейцарский "Базель" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Отметим, Миранчук не попал в заявку "Аталанты" на ответную встречу с "Базелем" из-за небольшой травмы.

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В первом матче россиянин провел на поле 13 минут и не отметился результативными действиями. Российский голкипер норвежского "Буде-Глимта" Никита Хайкин также продолжит выступление в еврокубках. В составе своего клуба он одержал победу над "Аз Алкмар" из Нидерландов и вышел в четвертьфинал Лиги конференций

Отметим, что еще один футболист из России Александр Головин по сумме двух матчей потерпел поражение в 1/8 финала Лиги Европы в составе французского "Монако" от португальской "Браги" (1:3). Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы и Лиги конференций пройдет 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария).

Ранее президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал работу арбитра Виталия Мешкова в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Рубином" и "Ростовом".