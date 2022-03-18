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1 час назад

Дэвис снова пропустит несколько дней из-за проблем с сердцем

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис пропустит несколько дней из-за воспаления миокарда. Об этом сообщил главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн на пресс-конференции в пятницу.

Дэвис пропустит несколько дней из-за проблем с сердцем
Фото: EPAEPA

«В этом нет ничего драматичного, но ему все еще нужно лечиться, и он будет отсутствовать какое-то время», - сказал Нагельсманн.

Ранее в этом месяце у канадского игрока был положительный результат на COVID-19, и он был изолирован, прежде чем вернуться к тренировкам в среду.

В этом сезоне защитник нерегулярно выходил в основном составе, проведя в Бундеслиге 16 матчей и отдав 3 результативные передачи.

Футбол,Альфонсо Дэвис,Юлиан Нагельсманн,
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