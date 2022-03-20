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2 часа назад

Мостовой о сборной России: шанс отобраться на чемпионат мира есть

Газета.RuГазета.Ruиещё 34

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой выразил надежду, что сборная России будет допущена до стыковых матчей отбора на чемпионат мира - 2022. Его слова передает ТАСС.

Мостовой о сборной России: шанс отобраться на чемпионат мира есть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Надежда всегда есть, может, какой-то шанс есть отобраться на чемпионат мира, но, судя по всему, как складывается сейчас ситуация, об этом сложно говорить. По еврокубкам все то же самое, тяжело, время покажет", — сказал Мостовой.

Напомним, CAS отклонил просьбу РФС о допуске сборной к турнирам ФИФА. Таким образом сборная России не сможет принять участие в стыковом матче отбора к чемпионату мира-2022 против Польши 24 марта. Аналогичное решение было принято CAS в отношении игр российских клубов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также запретил им участвовать в международных матчах под своей эгидой. Ранее депутат Госдумы Николай Валуев высказался о решении CAS.

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