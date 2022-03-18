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58 минут назад

Футболисты "Челси" встретятся с "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов

ТАССТАСС

Футбольный клуб "Челси" из Англии встретится с испанским "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Жеребьевка турнира прошла в пятницу в швейцарском Ньоне.

«Челси» встретится с «Реалом» в 1/4 Лиги чемпионов
Фото: EPAEPA

В других матчах четвертьфинала встретятся английский "Манчестер Сити" и испанский "Атлетико", испанский "Вильярреал" и германская "Бавария", португальская "Бенфика" и английский "Ливерпуль".

Первые матчи пройдут 5 и 6 апреля, ответные - 12 и 13 апреля.

В первом полуфинале Лиги чемпионов сыграют победители матчей "Манчестер Сити" - "Атлетико" и "Челси" - "Реал", во втором - победители встреч "Бенфика" - "Ливерпуль" и "Вильярреал" - "Бавария". Полуфинальные игры пройдут 26-27 апреля и 3-4 мая.

Финал турнира должен был пройти в Санкт-Петербурге 28 мая, но был перенесен Европейским союзом футбольных ассоциаций (УЕФА) в Париж. Действующим победителем Лиги чемпионов является "Челси", обыгравший в финале "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

Футбол,Реал,УЕФА,ЕС,
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