Португальский нападающий Криштиану Роналду передумал уходить из «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Telegraph.

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По информации источника, форвард готов выступать за английский клуб до окончания контракта. Если МЮ не будет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, 37-летний футболист не покинет команду.

Отмечается, что решение обусловлено также финансовыми сложностями трансфера. В Европе мало клубов, имеющих возможность платить Роналду зарплату на уровне той, которую он получает в МЮ.

Контракт Роналду рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

14 января Роналду высказался о возможности выступать до 42 лет. Он заявил, что хочет остаться в футболе и пытается понять, как долго сможет играть. Роналду отметил, что его ежедневной целью остается получение удовольствия от происходящего.