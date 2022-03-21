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2 часа назад

Бывший игрок "Спартака" заявил, что хочет попасть в Госдуму

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Бывший голкипер сборной СССР и московского "Спартака" Анзор Кавазашвили выразил желание попасть в Госдуму РФ.

Бывший игрок "Спартака" захотел попасть в Госдуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Настораживает ли меня, что спортсмены идут в Госдуму без образования? Я скажу так: они сами туда не идут, их зовут! Вы думаете, они сами напрашиваются? Вот я, например, с радостью согласился бы попасть в Госдуму! Но меня никто не приглашал, хотя я бы с удовольствием согласился бы. Это разве плохо? Я бы решал вопросы, которые другие не смогут решить", — приводит слова Кавазашвили "Рейтинг Букмекеров".

В Госдуме РФ представлены такие бывшие спортсмены как Николай Валуев, Светлана Журова, Владислав Третьяк, Антон Шипулин, Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов и другие.

Кавазашвили защищал цвета столичного клуба с 1969 по 1971 год. В составе "Спартака" он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка страны. После завершения спортивной карьеры занимал посты в Федерации футбола РСФСР и Госкомспорта России. В настоящее время Президент Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация футбола".

Ранее Кавазашвили раскритиковал российских футболистов, заявив, что у них нет профессии, а у некоторых даже ума.

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