"Ювентус" настаивает на подписании Погба

Туринский "Ювентус" намерен в самое ближайшее время оформить переход французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба на правах свободного агента, сообщает инсайдер Руди Галетти.

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По информации источника, итальянский клуб ведет переговоры с французом и приближаются к успешному завершению этого процесса.

Отмечается, что полностью оформить переход Погба "Юве" намерен до конца апреля.