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1 час назад

Семак рассказал о ситуации с легионерами в "Зените"

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о ситуации с иностранными футболистами в клубе. Его слова передает официальный сайт петербургского клуба.

Семак рассказал о ситуации с легионерами в "Зените"
Фото: Dmitry Lovetsky/APDmitry Lovetsky/AP

"Есть ли уверенность, что все легионеры вернутся после паузы? Мне кажется, нужно жить сегодняшним днем. Разговариваем с ребятами, пока никаких мыслей о том, чтобы приостановить контракт, ни у кого нет. Надеюсь, мы сможем доиграть сезон в том составе, который у нас есть", — сказал Семак.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российскую сборную и все отечественные клубы от участия в международных турнирах под эгидой этих организаций.

Таким образом, сборная России не сможет принять участие в стыковом матче против Польши, а "Спартак" не смог сыграть с "Лейпцигом" в 1/8 Лиги Европы. Также многие легионеры приняли решение покинуть российские клубы. ФИФА разрешила им приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года без последствий.

Ранее Семак поделился мнением о возможном расширении РПЛ.

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