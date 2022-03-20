Тренер "Реала" поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"

"Индивидуальность "Барселоны" никогда не меняется, поскольку у клуба есть четкий стиль. Хави хорошо вписывается в этот стиль, и команда значительно улучшилась под его руководством. Они полноценная команда и играют хорошо. Я считаю, что Хави проделывает хорошую работу", — сказал Анчелотти.