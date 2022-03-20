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1 час назад

Тренер "Реала" Анчелотти поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"

Газета.RuГазета.Ru

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящей встрече с "Барселоной" в чемпионате Испании. Его слова передает Marca.

Тренер "Реала" поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"
Фото: ReutersReuters

"Индивидуальность "Барселоны" никогда не меняется, поскольку у клуба есть четкий стиль. Хави хорошо вписывается в этот стиль, и команда значительно улучшилась под его руководством. Они полноценная команда и играют хорошо. Я считаю, что Хави проделывает хорошую работу", — сказал Анчелотти.

Матч между "Реалом" и "Барселоны" пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Встречи начнется в 23:00 по московскому времени 20 марта. "Барселона" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 51 очко. "Реал" продолжает лидировать в чемпионате Испании, оторвавшись от каталонского клуба на 15 баллов.

Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент нападающих "Зенита" Малкома и Клаудиньо, ответил на вопрос о возможном давлении на бразильцев с требованием покинуть Россию.

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