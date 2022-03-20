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1 час назад

В клубе РПЛ заявили о вреде легионеров

Lenta.ruLenta.ru

Член наблюдательного совета «Химок» и депутат Госдумы Роман Терюшков высказался об уходе ряда иностранных футболистов из подмосковного клуба. Его слова приводит Sport24.

В клубе РПЛ заявили о вреде легионеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Терюшков заявил, что клуб намерен опираться на молодых игроков. Он отметил, что легионеры вредят российскому футболу, однако подчеркнул, что их уход стал внезапным. Депутат выделил негативную роль позиции Международной федерации футбола (ФИФА), которая разрешила игрока приостанавливать контракты с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Химки» покинули трое иностранных игроков: Виану, Ламкеля Зе, Дагерстола. Иностранные футболисты уезжают из РПЛ на фоне отстранения отечественных клубов от участия в международных соревнованиях.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Такое решение принято на фоне специальной операции ВС РФ на территории Украины.

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