Спасет ли россиянин европейский клуб?

«Барселона» против «Реала», Головин против «ПСЖ», Карпин против «Динамо»

Фото: официальный сайт "Монако" официальный сайт "Монако"

20 марта пройдут сразу четыре топ-матча. В Испании «Барселона» сразится с «Реалом», во Франции «Монако» с Александром Головиным примет «ПСЖ», в Италии пройдёт римское дерби «Рома» - «Лацио». В РПЛ тоже весело - «Ростов» наведается к «Динамо». Эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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«Реал» и «Барселона» подарят лучшее «класико» за последние годы

При Жозе Моуринью с Хосепом Гвардиолой «класико» было не просто событием, а натуральным идеологическим противостоянием. Постепенно градус стал понижаться. «Барселона» погружалась в кризис, испытывала финансовые проблемы и даже рассталась с Лионелем Месси. Принципиальность понизилась, предсказуемости стало больше - мадридцы перестали проигрывать. Теперь всё иначе.

Хави перестроил каталонцев за считанное количество месяцев. Он принял команду в ноябре. С тех пор потерпел лишь одно поражение в чемпионате Испании - 0:1 от «Бетиса» в начале декабря. Беспроигрышная серия сине-гранатовых в Ла Лиге насчитывает 12 матчей. Неудивительно, что положение в турнирной таблице резко улучшилось - чистое третье место. «Реалу» тоже есть чем похвастать - восемь туров без поражений. Есть только один способ продлить обе серии - ничья. Поставить на мирный исход можно с коэффициентом 3.60.

После назначения Хави соперники уже пересекались. В середине января «королевский клуб» выиграл в полуфинале Суперкубка Испании со счётом 3:2 в дополнительное время. Та игра стала четвёртым «класико» подряд, в котором отличиться смогли обе команды. Букмекер Winline предлагает заключить пари на «обе забьют» за 1.53. С атакой у мадридцев и каталонцев полный порядок.

Александр Головин проверит себя на фоне Месси, Мбаппе и Неймара

Большой день для Александра Головина. Возможность показать себя на фоне самых именитых футболистов мира выпадает редко. Но сейчас состав «ПСЖ» оптимален - травмированных и дисквалифицированных нет. Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар, Марко Верратти - все они готовы выйти на поле.

Россиянин набирает форму после очередной травмы. В четверг даже отметился первым результативным действием за 10 матчей - отдал голевую передачу в домашней игре Лиге Европы с «Брагой». Монегаскам это не помогло, команда по-прежнему в кризисе. Из еврокубков вылетели, почти перестали забивать, в пяти предыдущих турах чемпионата Франции выиграли лишь однажды. Ставки на то, что «Монако» не сможет отличиться, принимаются с коэффициентом 3.10.

Парижане фактически доигрывают сезон. Из Лиги чемпионов и Кубка Франции вылетели, а титул в Лиге 1 практически обеспечен. 15 очков отрыва от ближайшего преследователя за 10 туров до конца - это слишком много. Можно играть в своё удовольствие. В двух предыдущих очных встречах «ПСЖ» выиграл со счётом 2:0. Winline предлагает поставить на продолжение тенденции за 9.20.

«Динамо» проводит Валерия Карпина в сборную России

Валерия Карпина много не бывает. Теперь он совмещает работу в сборной России с клубным футболом. Специалист вернулся в «Ростов», премьера прошла успешно. Сходу добыта трудовая победа над «Рубином» в Казани со счётом 2:1. Дончане поднялись на 12-е место, хотя радоваться рано. Следующее испытание будет куда серьёзнее.

После 22-го тура в чемпионате России наступит пауза. Сборная России отправится на сбор, хотя официальных матчей в ближайшее время у неё по понятным причинам не будет. А пока на повестке дня у Карпина визит к «Динамо». Бело-голубые продолжают преследование «Зенита», на данный момент отставание составляет три очка. На своём поле с «Ростовом» у них редко возникают проблемы. Четыре победы и ничья в пяти предыдущих матчах. Поставить на очередной успех «Динамо» можно за 1.48.

Впрочем, гости так просто не отступятся. Они забивали и пропускали в трёх из четырёх последних матчей Российской Премьер-Лиги. Не получилось только с «Сочи» (0:1), хотя и там моменты были. Букмекер Winline даёт коэффициент 2.01 на «обе команды забьют». Возвращение Карпина встряхнуло футболистов «Ростова», а «Динамо» за 21 тур РПЛ отличилось 40 раз.

Момент истины для Жозе Моуринью

Первый сезон Жозе Моуринью в Риме получается ожидаемо трудным. Состав у «Ромы» далеко не самый мощный, а мечты о Лиге чемпионов никуда не делись. Постепенно португалец нащупал баланс. Команда вышла в четвертьфинал Лиги конференций, а предыдущее поражение в Серии А потерпела аж 9 января. С тех пор набирает очки на протяжении восьми туров.

Проблема одна - слишком много ничьих. Ровно половина из восьми последних матчей. Причём не с прямыми конкурентами, а с «Дженоа», «Сассуоло», «Вероной» и «Удинезе». Отставание от топ-4 по-прежнему угрожающее - восемь очков. Одно поражение рискует поставить крест на погоне. А попасть в Лигу чемпионов через Лигу конференций, как известно, невозможно.

На таком фоне значимость дерби с «Лацио» невозможно переоценить. Речь не только о принципиальном сопернике, но и о прямом конкуренте. Подопечные Маурицио Сарри набрали на одно очко больше и находятся на пятой строчке. Цена ошибки запредельна, что наверняка повлияет на команды. К слову, в пяти последних матчах «Ромы» забивалось не больше двух голов. Ставки на тотал меньше 2.5 мяча принимаются за 1.97. Если команды забьют не более двух голов, с 1000 рублей вы получите 3940 рублей.