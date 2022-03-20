Футболисты "Монако" разгромили ПСЖ.

Встреча завершилась со счетом 3:0

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле в стартовом составе впервые с 19 декабря 2021 года, когда команда со счетом 2:0 обыграла в Кубке Франции "Ред Стар". Россиянин провел на поле 69 минут и не отметился результативными действиями. В текущем сезоне Головин провел 18 матчей в чемпионате Франции, забил два гола и отдал две результативные передачи.