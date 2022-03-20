Футболисты "Монако" разгромили ПСЖ.

Футбольный клуб "Монако" дома победил ПСЖ со счетом 3:0 в матче 29-го тура чемпионата Франции.
В составе "Монако" забитыми голами отметились Виссам Бен Йеддер (25-я и 84-я минуты, с пенальти), Кевин Фолланд (68).
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле в стартовом составе впервые с 19 декабря 2021 года, когда команда со счетом 2:0 обыграла в Кубке Франции "Ред Стар". Россиянин провел на поле 69 минут и не отметился результативными действиями. В текущем сезоне Головин провел 18 матчей в чемпионате Франции, забил два гола и отдал две результативные передачи.
Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси не попал в заявку на матч.
"Монако" после победы поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 44 очка. ПСЖ занимает первую строчку с 65 очками. Следующий матч "Монако" проведет в чемпионате страны против "Меца" в гостях, ПСЖ примет "Лорьян", оба матча пройдут 3 апреля.