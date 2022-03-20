«Динамо» и «Ростов» сыграли в ничью

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Футбольный матч между командами «Динамо» и «Ростова» 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги — закончился ничьей.

Игра на стадионе «Динамо» завершилась со счетом 1:1. «Ростов» вышел вперед на 59-й минуте после точного удара Дмитрия Полоза. Однако потом «Динамо» сравняло счет благодаря голу Федора Смолова.

Также в этот день ЦСК с разгромным счетом обыграл на своем поле «Рубин» — 6:1. В прошедшем матче хет-триком отметился новобранец «армейцев», турок Юсуф Языджи. В первых четырех матчах чемпионата он отличился шесть раз.