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58 минут назад

«Динамо» и «Ростов» сыграли в ничью

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 1

«Динамо» и «Ростов» сыграли в ничью
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Футбольный матч между командами «Динамо» и «Ростова» 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги — закончился ничьей.

Игра на стадионе «Динамо» завершилась со счетом 1:1. «Ростов» вышел вперед на 59-й минуте после точного удара Дмитрия Полоза. Однако потом «Динамо» сравняло счет благодаря голу Федора Смолова.

Также в этот день ЦСК с разгромным счетом обыграл на своем поле «Рубин» — 6:1. В прошедшем матче хет-триком отметился новобранец «армейцев», турок Юсуф Языджи. В первых четырех матчах чемпионата он отличился шесть раз.

До этого Футболист ЦСКА Марио Фернандес в матче 20-го тура чемпионата России против ФК «Нижний Новгород» получил перелом носа и сотрясение мозга. Инцидент произошел ближе к концу матча. Фернандес столкнулся головой с игроком гостей Иброгимхалилом Юлдошевым на 85-й минуте встречи.

Футбол,Юсуф Языджи,Дмитрий Полоза,Федор Смолов,Марио Фернандес,Динамо,
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