Смолов вышел на четвертое место по голам в истории РПЛ

Российский нападающий "Динамо" Федор Смолов забил гол в матче против "Ростова". Он стал для 32-летнего нападающего 92-м за все время выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ). Таким образом он опередил Дмитрия Кириченко и занял промежуточное четвертое место среди лучших бомбардиров в истории лиги.

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На третьей строчке располагается Роман Павлюченко. У него 94 гола. На втором месте идет Александр Кержаков (133 гола). Лидирует по этому показателю нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба. На данный момент на счету 33-летнего россиянина 147 голов.

После возвращения в "Динамо" этой зимой Федор Смолов успел принять участие в четырех матчах своей команды и три раза отличиться. Также на счету форварда семь голов в 15-ти матчах этого сезона за "Локомотив". 32-летний нападающий занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона и делит его с Дзюбой.

Лидирует игрок "Уфы" Гамид Агаларов. У него 14 голов. Гол Смолов в матче с "Ростовом" принес бело-голубым лишь ничью (1:1). Они продолжают оставаться на втором месте в РПЛ.

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