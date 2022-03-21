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34 минуты назад

Кварацхелия ответил на вопрос о своем будущем в "Рубине"

Газета.RuГазета.Ru

Грузинский полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о своем будущем в команде из столицы Татарстана.

Кварацхелия ответил на вопрос о своем будущем в "Рубине"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Останусь ли я в "Рубине?" Пока не знаю", — передает слова Кварацхелии "Рейтинг Букмекеров".

Несколькими днями ранее появилась информация, что грузинский полузащитник может перебраться в чемпионат Италии. 21-летним игроком интересуется "Наполи".

Сегодня он покидал стадион с тремя чемоданами, отправляясь на сбор своей национальной команды. Напомним, что по решению Международной федерации футбола (ФИФА) легионеры, играющие в российском чемпионате, могут без последствий приостанавливать свои контракты до 30 июня 2022 года. В этом сезоне полузащитник принял участие в 19-ти матчах своей команды. Ему дважды удалось отличиться и сделать четыре результативных передачи.

19 марта "Рубин" разгромно проиграл ЦСКА 6:1. Голы забивали все новички армейцев: Юсуф Языджи (3), Жан-Филип Гбамен, Хорхе Карраскаль и Хесус Медина. В составе казанской команды отметился Константин Кучаев, который принадлежит ЦСКА, но выступает за команду из Татарстана до конца сезона 2021/22. Стоит отметить, что Кварацхелия впервые в официальном матче вывел свою команду на поле с капитанской повязкой. Ранее Валерий Масалитин назвал разгром "Рубина" от ЦСКА стечением обстоятельств.

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