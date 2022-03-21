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29 минут назад

Дембеле повторил достижение Хави

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Руиещё 1

Усман Дембеле отметился двумя голевыми передачами в первом тайме Эль Класико, что поставило его в один ряд с Хави Эрнандесом.

Дембеле повторил достижение Хави
Фото: EPAEPA

Французский вингер стал лишь вторым игроком «Барселоны» с начала века, сумевшим дважды ассистировать своим товарищам в первом тайме матча против мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Ранее это удавалось только легендарному экс-полузащитнику Хави Эрнандесу (в мае 2009), ныне тренирующему команду.

С передачи Дембеле на 29-й минуте счёт открыл Пьер-Эмерик Обамеянг, а спустя девять минут 24-летний француз помог отличиться Роналду Араухо.

Футбол,Усман Дембеле,Реал,
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