Дембеле повторил достижение Хави

Усман Дембеле отметился двумя голевыми передачами в первом тайме Эль Класико, что поставило его в один ряд с Хави Эрнандесом.

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Французский вингер стал лишь вторым игроком «Барселоны» с начала века, сумевшим дважды ассистировать своим товарищам в первом тайме матча против мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Ранее это удавалось только легендарному экс-полузащитнику Хави Эрнандесу (в мае 2009), ныне тренирующему команду.