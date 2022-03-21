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58 минут назад

Анчелотти прокомментировал разгром «Реала»

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Мадридский «Реал» был бит «Барселоной» на своем собственном поле со счетом 4:0, мадридцы выступали без своего лидера Карима Бензема. Тем не менее. главным фактором поражения наставник «Реала» Карло Анчелотти считает вовсе не отсутствие травмированного француза.

Анчелотти прокомментировал разгром «Реала»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

- Это был не наш вечер. Все просто - «Барселона» играла лучше, у нее было большое преимущество. Особенно в прессинге. А мы не смогли организовать свой прессинг, мы не создавали давления в атаке, и это моя ошибка. Мы проиграли битву, но у нас остается преимущество, у нас две недели, чтобы вынести урок из этого матча, - заявил Анчелотти в послематчевом интервью.

Футбол,Карло Анчелотти,Карим Бензема,Реал,
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