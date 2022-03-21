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21 марта

«Манчестер Сити» назван самым богатым футбольным клубом по версии Deloitte

Матч ТВМатч ТВиещё 2

Международная консалтинговая компания Deloitte представила обновленный рейтинг самых богатых футбольных клубов мира. «Манчестер Сити» впервые в своей истории возглавил список по доходности. Отмечается, что годовой доход клуба АПЛ составил 571,1 миллиона фунтов стерлингов.

«Манчестер Сити» стал лидером по доходу в прошлом сезоне
Фото: ReutersReuters

Второе место в списке занимает «Реал», замыкает первую тройку «Бавария». Лидер предыдущего рейтинга «Барселона» опустилась на четвертую строчку.

Далее в топ-10 списка расположились «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Челси», «Ювентус» и «Тоттенхэм».

Футбол,Манчестер Юнайтед,Реал,
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