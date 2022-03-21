«Манчестер Сити» стал лидером по доходу в прошлом сезоне

Международная консалтинговая компания Deloitte представила обновленный рейтинг самых богатых футбольных клубов мира. «Манчестер Сити» впервые в своей истории возглавил список по доходности. Отмечается, что годовой доход клуба АПЛ составил 571,1 миллиона фунтов стерлингов.
Второе место в списке занимает «Реал», замыкает первую тройку «Бавария». Лидер предыдущего рейтинга «Барселона» опустилась на четвертую строчку.
Далее в топ-10 списка расположились «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Челси», «Ювентус» и «Тоттенхэм».