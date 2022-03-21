Смолов может пропустить сбор сборной России

Нападающий «Динамо» переболел ангиной на прошлой неделе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Фото: ТАСС ТАСС

По этой причине 32-летний игрок матч с «Ростовом» начал в запасе. После игры он пообщался с главным тренером сборной Валерием Карпиным.

Они договорились, что Смолов приедет на базу национальной команды в Новогорске и пройдет медосмотр, по итогам которого будет принято решение.

Тем не менее велика вероятность, что Федор все же будет вынужден пропустить сбор.