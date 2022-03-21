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26 минут назад

Смолов переболел ангиной и пропустит сбор сборной России, скорее всего

Sports.ruSports.ruиещё 6

Нападающий «Динамо» переболел ангиной на прошлой неделе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Смолов может пропустить сбор сборной России
Фото: ТАССТАСС

По этой причине 32-летний игрок матч с «Ростовом» начал в запасе. После игры он пообщался с главным тренером сборной Валерием Карпиным.

Они договорились, что Смолов приедет на базу национальной команды в Новогорске и пройдет медосмотр, по итогам которого будет принято решение.

Тем не менее велика вероятность, что Федор все же будет вынужден пропустить сбор.

Ранее появилась информация, что в сборную вызовут другого нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

Футбол,Константин Тюкавин,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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