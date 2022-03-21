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1 час назад

Салихова раскритиковала идею об ужесточении наказания за оскорбления судей в РПЛ

Газета.RuГазета.Ru

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что в Российском футбольном союзе (РФС) хотят изменить систему штрафов и ужесточить наказания за оскорбление арбитров.

Салихова раскритиковала идею цензуры на обсуждение судей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вмеcто того чтобы повышать качеcтво cудейcтва и информировать болельщиков, разъяcняя каждый cпорный момент, нам предлагают ввеcти цензуру на обcуждение арбитров?

Это убьет поcледние оcтатки здравого cмыcла: вмеcто диалога — штрафы. Cудья Иванов что в 2016 году «ошибалcя» в наших матчах, что в 2022-м «ошибаетcя». Ничего не изменилоcь за шеcть лет.

Чем развиватели cудейcтва занималиcь вcе это время? Видимо, по мнению авторов этой прекраcной идеи ещё через шеcть лет Иванов вcе же научитcя cудить — благодаря запугиванию команд и замалчиванию ошибок», — приводит слова Салиховой «СЭ».

21 марта стало известно, что судейский комитет РФС и департамент судейства обеспокоены поведением игроков, тренеров и официальных лиц клубов по отношению к судьям.

После 22-го тура красно-белые занимают девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Паоло Ваноли померятся силами со столичным «Локомотивом».

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