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54 минуты назад

Салиба впервые вызван в сборную Франции

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Руиещё 1

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба впервые получил вызов в сборную Франции.

Салиба впервые вызван в сборную Франции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это сезон футболист проводит на правах аренды в «Марселе». Защитника призвали в команду вместо Бенджамина Павара, у которого на выходных был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Салиба пока еще не разу не выходил на поле в составе «Арсенала», несмотря на то что в 2019 году клуб заплатил за него «Сент-Этьену» 30 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне в Лиге 1 Салиба сыграл 28 матчей, но не смог отметиться результативными действиями.

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