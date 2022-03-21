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1 час назад

Гришин заявил, что в неудачных результатах «Спартака» виноваты игроки клуба

Советский спортСоветский спорт

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин оценил игру «Спартака» под руководством итальянского тренера Паоло Ваноли.

Гришин резко высказался о футболистах «Спартака»
Фото: ТАССТАСС

Отметим, что 49-летний специалист возглавил клуб 17 декабря прошлого года, подписав контракт до конца сезона-2022/23. Под его руководством москвичи одержали победы над «Динамо» (2:0) и «Кубанью» (6:1), сыграли вничью с «Нижним Новгородом» (1:1), а также потерпели поражения от ЦСКА (0:2) и «Краснодара» (1:2).

– Сдвигов к лучшему пока не видно. Да, был всплеск в матче с «Динамо», но потом опять все застопорилось. Мне кажется, в такой ситуации руководству нужно спрашивать уже с игроков. Получают огромные деньги – и плетутся на девятом месте! Это просто ни в какие ворота, – приводит слова Гришина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков по итогам 22 туров. Отставание от зоны еврокубков составляет 11 очков.

2 апреля красно-белые сыграют в гостях против «Локомотива».

Футбол,Паоло Ваноли,Александр Гришин,Динамо,Спартак,
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