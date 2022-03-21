Гришин резко высказался о футболистах «Спартака»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин оценил игру «Спартака» под руководством итальянского тренера Паоло Ваноли.
Отметим, что 49-летний специалист возглавил клуб 17 декабря прошлого года, подписав контракт до конца сезона-2022/23. Под его руководством москвичи одержали победы над «Динамо» (2:0) и «Кубанью» (6:1), сыграли вничью с «Нижним Новгородом» (1:1), а также потерпели поражения от ЦСКА (0:2) и «Краснодара» (1:2).
– Сдвигов к лучшему пока не видно. Да, был всплеск в матче с «Динамо», но потом опять все застопорилось. Мне кажется, в такой ситуации руководству нужно спрашивать уже с игроков. Получают огромные деньги – и плетутся на девятом месте! Это просто ни в какие ворота, – приводит слова Гришина «Спорт-Экспресс».
Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков по итогам 22 туров. Отставание от зоны еврокубков составляет 11 очков.
2 апреля красно-белые сыграют в гостях против «Локомотива».