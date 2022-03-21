Гришин резко высказался о футболистах «Спартака»

– Сдвигов к лучшему пока не видно. Да, был всплеск в матче с «Динамо», но потом опять все застопорилось. Мне кажется, в такой ситуации руководству нужно спрашивать уже с игроков. Получают огромные деньги – и плетутся на девятом месте! Это просто ни в какие ворота, – приводит слова Гришина «Спорт-Экспресс».