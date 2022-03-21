Умер легендарный футболист "Спартака"

Осянин выступал за "Спартак" с 1966 по 1971 годы, а также с 1974 по 1976 годы. За московский клуб он провел 288 матчей и забил 59 голов. Становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР-1969. Чемпион СССР-1969, серебряный призёр чемпионата СССР 1968, 1974, Обладатель Кубка СССР-1971. Также играл за "Искру", СКА, "Крылья Советов" и "Кайрат". За сборную СССР сыграл 3 матча и забил 1 гол.